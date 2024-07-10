İstanbul'da Tarihi Üniversite Binasında Yangın! Kubbesi çöktü!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz bilinmezken,ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yangına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında meydana gelen yangın maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır. İstanbul Valiliğimizin tüm birimlerine, Üsküdar Kaymakamımız Adem Yazıcı'ya, yangınla mücadelede büyük gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimize, emniyet teşkilatımıza ve sahada olan üniversitemizin ilgili birimlerine özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Hem olaya hızlı müdahale etmeleri hem de titizlikle çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve daha fazla zarar engellenmiştir. Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiş, can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması da büyük bir teselli kaynağıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA