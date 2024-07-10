Efes Grubu Biraya İndirim Yaptı!
Anadolu Efes grubu bira fiyatlarında indirime gitti. İndirimi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Dündar'ın yaptığı paylaşıma göre 10 Temmuz (bugün) itibaren bira fiyatları şu şekilde:
Anadolu Efes indirime gitti güncel satış fiyatları— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 10, 2024
10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir;*
*Efes kutu* 72 ₺
*Efes şişe* 70+2 ₺
*Efes Serçe* 55 ₺
*Malt kutu* 68 ₺
*Malt şişe* 66+2 ₺
*Mini Malt* 45 ₺
*Xtra* 90 ₺
*Shot*. 60₺
*Bremen* 55 ₺
*Bremen… https://t.co/3SLPDJQC5D
*Efes kutu* 72 ₺
*Efes şişe* 70+2 ₺
*Efes Serçe* 55 ₺
*Malt kutu* 68 ₺
*Malt şişe* 66+2 ₺
*Mini Malt* 45 ₺
*Xtra* 90 ₺
*Shot*. 60₺
*Bremen* 55 ₺
*Bremen yüksek alkol* 80₺
*Özel seri şişe* 75₺
*Özel seri kutu* 75₺
*Glütensiz* 90 ₺
*Filtresiz* 75 ₺
*Miller küçük* 70₺
*Miller büyük* 85₺
*Miller kutu* 85 ₺
*Belfast şişe* 75₺
*Belfast kutu* 75₺
*Bud şişe* 85₺
*Bud kutu* 85₺
*Becks şişe* 75₺
*Becks kutu* 75₺
*Corona* 110 ₺
*Amsterdam kutu* 115 ₺
*Amsterdam şişe* 115 ₺
*Erdinger* 115₺
*Hoagarden* 115₺
*Leffe* 120₺
*Düvel* 150 ₺