Efes Grubu Biraya İndirim Yaptı!

Anadolu Efes grubu bira fiyatlarında indirime gitti. İndirimi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Efes Grubu Biraya İndirim Yaptı!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Dündar'ın yaptığı paylaşıma göre 10 Temmuz (bugün) itibaren bira fiyatları şu şekilde:

*Efes kutu* 72 ₺

*Efes şişe* 70+2 ₺

*Efes Serçe* 55 ₺

*Malt kutu* 68 ₺

*Malt şişe* 66+2 ₺

*Mini Malt* 45 ₺

*Xtra* 90 ₺

*Shot*. 60₺

*Bremen* 55 ₺

*Bremen yüksek alkol* 80₺

*Özel seri şişe* 75₺

*Özel seri kutu* 75₺

*Glütensiz* 90 ₺

*Filtresiz* 75 ₺

*Miller küçük* 70₺

*Miller büyük* 85₺

*Miller kutu* 85 ₺

*Belfast şişe* 75₺

*Belfast kutu* 75₺

*Bud şişe* 85₺

*Bud kutu* 85₺

*Becks şişe* 75₺

*Becks kutu* 75₺

*Corona* 110 ₺

*Amsterdam kutu* 115 ₺

*Amsterdam şişe* 115 ₺

*Erdinger* 115₺

*Hoagarden* 115₺

*Leffe* 120₺

*Düvel* 150 ₺

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