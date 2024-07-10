Efes Grubu Biraya İndirim Yaptı!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Dündar'ın yaptığı paylaşıma göre 10 Temmuz (bugün) itibaren bira fiyatları şu şekilde:

Anadolu Efes indirime gitti güncel satış fiyatları

10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir;*



*Efes kutu* 72 ₺

*Efes şişe* 70+2 ₺

*Efes Serçe* 55 ₺

*Malt kutu* 68 ₺

*Malt şişe* 66+2 ₺

*Mini Malt* 45 ₺

*Xtra* 90 ₺

*Shot*. 60₺



*Bremen* 55 ₺

*Bremen… https://t.co/3SLPDJQC5D — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 10, 2024

*Efes kutu* 72 ₺

*Efes şişe* 70+2 ₺

*Efes Serçe* 55 ₺

*Malt kutu* 68 ₺

*Malt şişe* 66+2 ₺

*Mini Malt* 45 ₺

*Xtra* 90 ₺

*Shot*. 60₺

*Bremen* 55 ₺

*Bremen yüksek alkol* 80₺

*Özel seri şişe* 75₺

*Özel seri kutu* 75₺

*Glütensiz* 90 ₺

*Filtresiz* 75 ₺

*Miller küçük* 70₺

*Miller büyük* 85₺

*Miller kutu* 85 ₺

*Belfast şişe* 75₺

*Belfast kutu* 75₺

*Bud şişe* 85₺

*Bud kutu* 85₺

*Becks şişe* 75₺

*Becks kutu* 75₺

*Corona* 110 ₺

*Amsterdam kutu* 115 ₺

*Amsterdam şişe* 115 ₺

*Erdinger* 115₺

*Hoagarden* 115₺

*Leffe* 120₺

*Düvel* 150 ₺