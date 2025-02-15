40 Kilometrelik Kovalamaca, Polisten Kaçtı Jandarmaya Yakalandı

Karabük'te ehliyeti olmadığı gerekçesiyle polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü dakikalarca ekiplerden kaçtı. 40 kilometrelik kaçışın ardından şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

40 Kilometrelik Kovalamaca, Polisten Kaçtı Jandarmaya Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde uygulama yaptıkları esnada Ş.E. (17) kontrolündeki 34 KFC 314 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürerek bölgeden kaçtı. Polisleri peşine takan sürücü Yenice bölgesine kaçarak ekipleri atlatmaya çalıştı.

Durumun bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri de şüpheli aracın Yortan beldesi yönüne ilerlediğini ve N.A.C.(21) idaresindeki 78 ABU 243 plakalı hafif ticari araçla birlikte hareket ettiğini tespit etti.

Ekiplerin sıkı takibi sonucu iki araç da belde merkezinde durdurulurken sürücüler gözaltına alındı.

Ehliyetsiz otomobil sürücüsüne "Genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı. Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 58 bin lira idari para cezası da uygulanırken, araç trafikten men edildi.

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Kaynak: İHA

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