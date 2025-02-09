3 Yıl Sonra Bir İlk! Türkiye'de Günlük Doğal Gaz Kullanımında Rekor

Havaların aniden soğumasıyla Türkiye'de, 7 Şubat Cuma günü günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Böylece ülkede günlük doğal gaz kullanımı rekoru yenilendi.

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3 Yıl Sonra Bir İlk! Türkiye'de Günlük Doğal Gaz Kullanımında Rekor

Kış aylarına girildiğinden beri bu yıl Türkiye'de en düşük dereceler son birkaç gündür yaşanıyor. Bu doğrultuda da vatandaşlar, doğal gaz kullanımını artırdı. 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı" ifadelerine yer verildi.

3 Yıl Sonra Bir İlk! Türkiye'de Günlük Doğal Gaz Kullanımında Rekor - Resim : 1

SON REKOR 2022'DEYDİ

Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı.

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Kaynak: AA

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