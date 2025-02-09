Türkiye Bahçeli’nin Sağlığını Merak Ediyordu... MHP Liderinden Sevindiren Haber

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Yakası’ndaki bir özel hastanede kalp ameliyatı geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin sevindirici haber geldi.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Türkiye'nin merak ettiği haber, gelen bir telefonla ortaya çıktı. MHP lideri Bahçeli, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i aradı, vefat eden babası Hasan Gülseven için başsağlığı diledi.

SAĞLIĞI GAYET YERİNDE

Sağlığının gayet yerinde olduğu ve evinde istirahate çekildiği öğrenilen MHP lideri, TV100’ün başarılı yayınlarını da takdirle karşıladığını vurguladı. Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmenin ardından, Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Necat Gülseven’in annesi ise gözyaşlarını tutamadı.

MHP'Lİ ÖZDEMİR DE BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Hasan Gülseven’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Özdemir, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TV100 kanalının sahibi Sayın Necat Gülseven’in muhterem babaları Hasan Gülseven beyfendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve TV100 camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi