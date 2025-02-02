Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Ve İşlem Hacmi Değişti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot piyasada toplam işlem hacmi 13 milyon 396 bin 200 lira oldu. Bir önceki gün bu rakam 10 milyon 624 bin 748 lira olarak kaydedilmişti.

Dün spot piyasada ticaret edilen gaz miktarı 1 milyon 76 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 72 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 827 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 419 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 91 bin 551 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA