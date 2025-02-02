Milli Emlak Düğmeye Bastı, Şartlar Belli Oldu: Uygun Fiyata Taşınmazlar Satışa Çıkıyor

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü ile gerçekleşecek ihale, 11 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.

SATIŞTAKİ TAŞINMAZLARIN FİYATLARI

Burhaniye Mahallesi'nde yer alan Avlulu Beş Katlı Beş Daireli Betonarme Apartman içerisindeki bağımsız bölümler satışa sunulacak. Satışa çıkarılan konutlar ve tahmini bedelleri şu şekilde:

Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm: 90 m², 1.500.000 TL, Geçici Teminat: 150.000 TL

2. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm: 108 m², 1.700.000 TL, Geçici Teminat: 170.000 TL

4. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm: 108 m², 1.750.000 TL, Geçici Teminat: 175.000 TL

İHALE TARİHİ VE YERİ

11 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek ihale, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3. katında yer alan İnegöl Milli Emlak Şefliği odasında yapılacak. İhale saatleri ise şu şekilde belirlendi:

10:00 - Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

10:30 - 2. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm

11:00 - 4. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NEDİR?

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekiyor:

Kimlik belgesi (Gerçek kişiler için)

Yerleşim yeri belgesi

Vekaletname (Vekaleten katılım sağlanacaksa)

Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

Deprem Yönetmeliği'ne ilişkin taahhütname

İhaleyi kazanan yatırımcıların tapu kayıtlarına, taşınmazın “deprem mevzuatına uygun şekilde gücümlendirme, tadilat veya inşaat yapılması” gerektiği şeklinde bir not düşülecektir.

İHALE KOŞULLARI VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilecek. Satış bedelinin belirli kısımlarına göre şu oranlarda döner sermaye ücreti alınacak:

5 milyon TL'ye kadar olan kısım için %1

5 milyon TL - 10 milyon TL arası için %0,5

10 milyon TL'yi aşan kısım için %0,25

Posta yoluyla teklif verilebilecek, ancak tekliflerin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şart.

BAŞVURU DETAYLARI

İhaleye dair detaylar ve başvuru şartnamesi İnegöl Milli Emlak Şefliği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitelerinden edinilebilir. Ayrıca, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası’nda şartname ve ihale dosyaları ücretsiz olarak incelenebilir.