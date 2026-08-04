3 Bin Hektar Kül Olmuştu: Çine'deki Yangın Soruşturmasında Flaş Gözaltılar

Aydın'ın Çine ilçesindeki Madran Dağı eteklerinde çıkan ve yaklaşık 3 bin hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine neden olan dev yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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3 Bin Hektar Kül Olmuştu: Çine'deki Yangın Soruşturmasında Flaş Gözaltılar
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı eteklerindeki Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan ve 3 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugün Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangının çıkışında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgedeki teknik incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.

3 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Madran Dağı eteklerinde 30 Temmuz tarihinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Alevlerin büyümesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları, belediyeler ve gönüllü ekipler teyakkuza geçirilmişti.

Havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle yürütülen yoğun müdahale çalışmalarının ardından yangın, 4 gün sonra yani 2 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alınabilmişti.

3 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında, bölgede yaklaşık 3 bin hektarlık ormanlık ve makilik alanın tamamen zarar gördüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında sivil vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabasıyla alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması son anda engellenmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, yanan alanların rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için planlama sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Aydın Orman yangınları Gözaltı Kundaklama
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