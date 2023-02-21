3 bin 500 yıllık liman suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizin çekilmesi sonucu, 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı yurttaşları endişelendirdi.

3 bin 500 yıllık liman suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sonucu, 3 bin 500 yıllık antik Kyzikos kentine ait olduğu belirtilen liman ortaya çıktı.

Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilme bazı yurttaşlar da endişeye neden oldu.

Bazı kıyılarda deniz çekilmesinin 15-20 metreyi bulduğu aktarıldı.

DEPREMİN ARDINDAN YAŞANAN ÇEKİLMELER ENDİŞEYE YOL AÇIYOR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yurdun birçok kentinde denizin çekilmesine yönelik haberler endişeye yol açıyor.

Denizdeki çekilmelerin depremin habercisi olabileceği görüşü nedeniyle bazı yurttaşlar endişelenirken, uzmanlar bu görüşün doğru olmadığını belirtiyor.

Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Bu keyfi bir şey mi? Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Bu keyfi bir şey mi?
A Haber'den tepki çeken haber: 'Hatay'daki depremde yan yatan bina düzeldi' A Haber'den tepki çeken haber: 'Hatay'daki depremde yan yatan bina düzeldi'
Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti
Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler