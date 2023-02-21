3 bin 500 yıllık liman suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sonucu, 3 bin 500 yıllık antik Kyzikos kentine ait olduğu belirtilen liman ortaya çıktı.

Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilme bazı yurttaşlar da endişeye neden oldu.

Bazı kıyılarda deniz çekilmesinin 15-20 metreyi bulduğu aktarıldı.

DEPREMİN ARDINDAN YAŞANAN ÇEKİLMELER ENDİŞEYE YOL AÇIYOR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yurdun birçok kentinde denizin çekilmesine yönelik haberler endişeye yol açıyor.

Denizdeki çekilmelerin depremin habercisi olabileceği görüşü nedeniyle bazı yurttaşlar endişelenirken, uzmanlar bu görüşün doğru olmadığını belirtiyor.