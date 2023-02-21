Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Bu keyfi bir şey mi?

Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki binaların hasar tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, "Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" dedi.

Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Bu keyfi bir şey mi?

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından beklenen İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi. İstanbul'da ikamet edenler bulundukları binanın risk durumunu merak ediyor. Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Hızlı Bina Tarama Yöntemi" uygulamasını duyurmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. 

Tüzünataç, "Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin inisiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" ifadelerini kullandı. 

Tüzünataç, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?"

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