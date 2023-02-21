Erdoğan deprem bölgesinde nefret saçtı: 'Be ahlaksız, be namussuz, be adi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 41 bini aşkın ölümün meydana geldiği iki büyük depremin ardından konuşan Erdoğan, “Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa bunların hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” dedi.

Erdoğan ayrıca “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konutlarını bir yıl içinde teslim etmeye başlayacağız” diye belirtti. Depremin ilk günlerinde depremzedelere ve muhalefete hakaret eden Erdoğan bu kez de "Terbiyesiz terbiyesizliği bırakmaz, birisi çıkmış 'Kızılay nerede? Ne çadırını, ne yemeğini görmedik' diyor; be ahlaksız, be namussuz, be adi, günde yaklaşık 2 buçuk milyon insana Kızılay yemeğini ulaştırıyor, böyle vicdansızlık olur mu" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Osmaniyeli vatandaşlarımla birlikte tüm depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 gücündeki iki depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. 6 Şubat'tan bu yana yaşadığımız depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bini yaralı kurtarıldı.

Bilim insanları 6 Şubat günü maruz kaldığımız deprem felaketini dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme imkanım olmuştu. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Dün birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz. Gerek bölgenin genişliği gerek çetin kış koşulları çalışmaları zorlaştırsa da tüm imkanları şehirler için seferber etmiş durumdayız.”

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

“13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Devlet yok, iktidar yok' diyorlarsa da bunların gören gözü kör, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla beraber 11 ilimizde yerini almıştır. Tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşımızın imdadına koştuk. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış birisi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi... Kızılay 2,5 milyon insana yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken geçici barınma merkezlerini devreye alıyoruz. Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumuyla 3 milyon 265 bin battaniyenin dağıtımı gerçekleştirildi.

Hâlihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız da bakanlıklarımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor.

Kalıcı konutlar için adımları atmaya başladık. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu konutları yetiştireceğiz, vatandaşlarımızı da yerleştireceğiz. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Yaşadığımız afetten 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Eksiklerimizi gidermemiz büyük önem arz ediyor. 17 Ağustos sonrası attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu tecrübe etmiş olduk. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ona göre adımlar atacağız. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyolojik dokusunu koruyarak hepsini ayağa kaldıracağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ve +4 katı geçmeyecek. Vatandaşlarımızdan 1 yıl müsaade etmelerini istiyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin. Türkiye düşmanlığı yapanlara kulak asmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.”