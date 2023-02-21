Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dört günlük elektrik kesintisi uygulanacak!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yarından itibaren dört gün boyunca 9 mahallede bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi olacağı belirtildi.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dört günlük elektrik kesintisi uygulanacak!

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yarından itibaren dört gün boyunca elektrik kesintisi olacağı belirtildi.

Kızıltepe ilçesinde yarından itibaren dört gün boyunca 9 mahallede uygulanacak elektrik kesintisine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F5 Arıklı fideri üzerinde bulunan trafolarda 3. seviye bakım ekipleri tarafınca yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 4 gün boyunca kesinti yaşanacaktır. Gün içerisinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Kızıltepe ilçesinden; Arıklı, Kaşıklı, Körsu, Küplüce, Tarlabaşı, Tosunlu, Yamaç, Yumrutaş ve Odaköy Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir."

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dört günlük elektrik kesintisi uygulanacak! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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