Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ertelendi

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yarattığı yaraları sarmaya çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesindeki koşullar ve sağlık çalışanlarına ihtiyaç nedeniyle Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ertelendiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ertelendi

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır , Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybeden yurttaşların sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. Afette 105 bin 505 kişi ise yaralandı. Depremin yaralarını sarmak için yürütülen seferberlik ile birlikte sağlıkçılar da afet bölgesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TIPTA UZMANLIK SINAVI VE TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ERTELENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" diye yazdı. 

 
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sağlık Fahrettin Koca Deprem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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