A Haber'den tepki çeken haber: 'Hatay'daki depremde yan yatan bina düzeldi'
İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber Kahramanmaraş depremlerinde yan yatan bir binanın, Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde düzeldiğini iddia etti.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 10 kent büyük bir yıkıma uğrarken; yandaş medya yaptığı haberlerle tepki çekmeye devam ediyor.
"HATAY'DAKİ DEPREM YAN YATAN BİNAYI DÜZELTTİ"
Daha önce “Adıyaman normal dönüyor” haberinde Kahta ilçesini göstererek tepkileri toplayan A Haber bu sefer de, Kahramanmaraş depreminde yan yatan bir binanın Hatay depreminde düzeldiğini iddia etti.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un canlı yayında anlattığı haberde etrafta bulunan bir çok yapı yıkılırken söz konusu bina yerine 'oturdu'.
TEPKİ YAĞDI
A Haber’in haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.