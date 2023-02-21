A Haber'den tepki çeken haber: 'Hatay'daki depremde yan yatan bina düzeldi'

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 10 kent büyük bir yıkıma uğrarken; yandaş medya yaptığı haberlerle tepki çekmeye devam ediyor.

"HATAY'DAKİ DEPREM YAN YATAN BİNAYI DÜZELTTİ"

Daha önce “Adıyaman normal dönüyor” haberinde Kahta ilçesini göstererek tepkileri toplayan A Haber bu sefer de, Kahramanmaraş depreminde yan yatan bir binanın Hatay depreminde düzeldiğini iddia etti.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un canlı yayında anlattığı haberde etrafta bulunan bir çok yapı yıkılırken söz konusu bina yerine 'oturdu'.

TEPKİ YAĞDI

A Haber’in haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.