24 İlde IŞİD Operasyonu! 90 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 24 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 90 şüpheli, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

