Nisan Ayında Kış Havası: Hafta Boyunca Yağmur Kapıda, Sıcaklıklar Düşüyor

Türkiye yeni haftayı yağışlı bir sistemin etkisi altında karşılıyor. Hafta başında Doğu ve Güneydoğu'da şiddetli sağanak uyarısı yapılırken, çarşamba gününden itibaren yağışlı hava yurdun tamamını saracak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.

Bahar bekleyen Türkiye’ye Meteoroloji’den serin ve ıslak bir hafta uyarısı geldi. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin paylaştığı verilere göre, hafta boyunca güneş yerini sağanak yağışlara bırakacak.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yarın (salı) özellikle Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

BATIDAN YENİ SİSTEM GİRİYOR

Salı gününden itibaren Marmara genelinde etkisini gösterecek olan yeni yağışlı sistem, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya üzerinden yurdun iç kesimlerine doğru ilerleyecek. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülke genelinde yağışsız bölge kalmayacağı tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHIRDE HAVA NASIL OLACAK?

  • İstanbul: Salı ve çarşamba sağanak yağışlı. Sıcaklık çarşamba günü 17 dereceden 13 dereceye kadar sert bir düşüş yaşayacak.
  • Ankara: Pazartesi ve salı parçalı bulutlu geçecek olan hava, çarşamba günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak. Sıcaklıklar 15-17 derece bandında.
  • İzmir: Haftaya parçalı bulutlu başlasa da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış kenti etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 22-24 derecelerde seyredecek.

Kaynak: AA

