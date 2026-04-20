Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Gündem Okul Güvenliği ve Orta Doğu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanarak iç ve dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Saat 15.10’da başlayan toplantı, Türkiye’nin son günlerdeki en önemli başlıklarını kapsıyor.

OKULLARDA GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve infial yaratan okul saldırıları oldu.

Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılmasına yönelik "sıfır taviz" ilkesiyle yeni bir yol haritası belirlenecek. Saldırıların ardından rehberlik servislerinin güçlendirilmesi ve giriş-çıkış kontrollerinin sıkılaştırılması gibi somut adımların kabine kararı olarak duyurulması öngörülüyor.

ORTA DOĞU’DAKİ ATEŞ ÇEMBERİ

ABD/İsrail ve İran arasındaki gerilim ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel ekonomiye etkileri masadaki en sıcak konu başlıkları arasında. Türkiye’nin enerji arz güvenliği, depolama kapasiteleri ve "güvenli liman" olma stratejisi kabine üyeleriyle istişare edilecek.

EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda ayrıca, terörle mücadele sürecinde gelinen son aşama ve sınır ötesi operasyonlardaki güncel durum değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki ekonomik istikrar adımları görüşülecek.

Kaynak: AA