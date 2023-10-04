17 yaşındaki kıza tecavüz edip yetkililerle korkutmuştu: Sadullah Alagöz dosyası kapatılmak isteniyor

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile yazdıkları "SS" kitabında işlenen konulardan birinin Sadullah Alagöz'ün 17 yaşındaki E.M'ye tecavüz etmesinin ardından yaşananlar olduğunu belirterek, "Seçimi yine iktidar kazandı. Aylar sonra şüpheli Alagöz’den DNA örneği alınabildi. Tecavüz soruşturmasında savcı üstüne savcı değişti.

Ve şimdi... Yeni öğrendim ki geçen hafta çok kritik bir karara imza atıldı. Savcı Sadullah Alagöz’ün “hürriyetten yoksun kılma”, “şantaj”, “tehdit” suçlarını işlemediğine karar verdi. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı soruşturması ise devam ediyordu" diye yazdı.

Savcılığın "çocuğun rızası var" demeye hazırlandığını savunan Pehlivan, "Alagöz ise tecavüz sırasında, “Ben güçlü bir insanım, bana bunu yapamazsın. Seni gebertirim, aileni gebertirim” diye konuşmaya devam ediyordu.

Seçim bitti. Alagöz haklı çıkmak üzere. E.M’nin korktuğu gibi dosyası kapatılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

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