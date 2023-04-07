Çocuğa tecavüz şüphelisini bakanlıkta ağırladılar: Özürleri kabahatlerinden büyük!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden iş insanı Sadullah Alagöz’ü bakanlık makamında ağırlaması üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı.

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Çocuğa tecavüz şüphelisini bakanlıkta ağırladılar: Özürleri kabahatlerinden büyük!

Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan yeni kitabı “SS”te yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden iş insanı Sadullah Alagöz’ü bakanlık makamında ağırladığına dair satırlar gündem oldu.

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Alagöz’ün bakanlıkta ağırlandığına dair satırların haberlere yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir. Bu gibi durumlarda kişilerin Genel Bilgi Toplama Sistemi’nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur” denildi.

Devamında şunlar ifade edildi:

“Söz konusu ziyarete ilişkin tüm ayrıntılar daha önce Barış Pehlivan ile paylaşılmış olup adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla Bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Kaldı ki Bakanlığımızın çocuk istismarına ve bu konudaki iddialara karşı tutumu ve mücadelesi kamuoyunca malumdur. Bununla birlikte, benzerlerinde olduğu gibi, yargılama süreci başlarsa mağdura destek mekanizmaları da harekete geçirilecektir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Çocuk istismarı
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