Evsiz kaldı, üniversitenin sandalyelerinde uyudu ne ekonomik yardım ne barınma hakkı verildi: Asistan Kian programı bırakıp, İran’a döndüğünde öldü

“Reza Kian, yakınlarının kendini çağırdığı ismiyle Siavash, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans yapmak için İran'dan gelen göçmen bir asistandı. Siavash, Koç Üniversitesi’ndeki rekabetçi ortama, zorlayıcı maddi koşullara daha fazla direnemedi ve 23 Mart’ta eğitimini yarıda bırakıp ülkesine dönmek zorunda kaldı. Siavash İran’daki ilk günlerinde bir beyin kanaması geçirdi ve maalesef hayatını kaybetti. Henüz 30 yaşındaki arkadaşımızın vefatı esasen Türkiye’deki akademik ortamın yarattığı güvencesizlik, stres ve baskılarla yakından ilişkilidir.”

Yukarıdaki satırlar bir akademisyenin ölümünün ardından Koç Üniversitesi’nde düzenlenen anmada okunan sözler.

EVSİZ KALDI, ÜNİVERSİTEDEKİ SANDALYELERDE UYUDU

Siavash’ın yakın arkadaşları, ekonomik sorunlarının üstesinden gelmek adına birçok idari ve akademik yetkiliden destek istediğini, asistan ofislerindeki sandalyelerde uyumaya mecbur kaldığını, yaşamını idame ettirmekte zorluk çektiğini, üniversitenin farklı idari birimlerine başvurduğunu, yaşadığı güçlükleri aşmak için yardım istediğini ve ne yazık çağrılarının yanıtsız kaldığını anlatıyor.

Siavash, yaşadığı bu zor günlerde bir süre İran’daki ailesinden yardım aldı. Fakat aile desteği üniversitedeki asgari masrafları karşılamaya yetmedi. Üniversitenin barınma hakkını elinden almasıyla kalacak yer bulamayan Siavash yine bir süreliğine bir arkadaşının İstanbul’daki tek kişilik odasında kaldı.

‘DAYANAMAYIP, PROGRAMI BIRAKTI, İRAN’A DÖNDÜ’

Koç Üniversitesi’nden konuştuğumuz, isminin haberde yer almasını istemeyen bir araştırma ve eğitim asistanı “Bu ölüm okuldaki asistanlara sağlanan imkanın giderek kısıtlanmasıyla alakalı. Siavash’a barınma hakkı verilmedi, ailesinin imkanlarını zorlayarak bir süre burada kaldı. Ev bulamadı, bir süre arkadaşının verdiği odada kaldı. En sonunda dayanamayıp, programı bırakıp, İran’a döndü. Birkaç gün içinde de beyin kanamasından vefat etti” diyerek anlatıyor.

Koç Üniversitesi, 2023’ten itibaren eğitim-araştırma faaliyetlerinde asistanların ağırlıklı çoğunluğuna; geçim, barınma, yemek ve yol masraflarını karşılayan bursu ödemeyeceğini duyurdu.

'ÖLÜMÜ DAHİ GEÇİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI'

Konuştuğumuz asistan üniversitenin bu kararını şöyle anlatıyor:

“Daha önce Master öğrencilerinin tamamına barınma ve burs sağlanıyordu. Pandemi döneminden beri kabul alan asistan-öğrencilerin çok daha az bir kısmına bu imkanları sağlamaya başladılar. Son olarak da bu imkanları Master seviyesindeki asistanlara vermeyeceklerini ilan ettiler. Burs, jurinin kararı doğrultusunda veriliyordu. Kaç kişiye verileceği okul yönetiminin bölümlere ilettiği yıl bazındaki kotalarla belirleniyordu. Jüri de ona göre bir seçim yapmak zorunda kalıyordu. Bu imkanı Master için tamamen kaldırdılar. Doktora öğrencileri için ise çok sınırlı hale geldi. Pandemi öncesinde okulun çevresindeki yurtlarda barınma hakkı sağlanıyordu. Bu hak pandemiden sonra giderek azalmaya başlatıldı. Sonrasında tamamen kaldırdılar."

Asistan son olarak, üniversite yönetimi tarafından vefat haberinin dahi geçiştirildiği ve görünmez kılınmaya çalışıldığını söyleyerek “Vefatı dahi Koç Üniversitesi tarafından resmî olarak kamuoyuyla paylaşılmadı” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem