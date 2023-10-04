AKP'li eski vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti

AKP'nin 23 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti. Haberi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu.

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AKP'li eski vekil Tahir Öztürk hayatını kaybetti

Ankara'da kalp krizi geçiren 23 ve 26. Dönem AKP Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACI HABERİ CEVDET YILMAZ DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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