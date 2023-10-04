Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini boğazından bıçaklayarak öldürüp intihar etti!

25 yaşındaki Dilara Alagöz, erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen 55 yaşındaki annesi Ayşe Alagöz'ü boynundan bıçaklayarak öldürdükten sonra inşaattan atlayarak canına kıydı. Alagöz'ün telefonunda "Annemi öldürdüm, intihar ediyorum" şeklinde bir not bulundu.

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Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini boğazından bıçaklayarak öldürüp intihar etti!

Edinilen bilgilere göre olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529. sokakta bulunan 3 numaralı bir apartmanda meydana geldi. 2 numaralı daireden gelen sesler üzerine apartmanda bulunan komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, anne Ayşe A.’nın mutfakta boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanarak öldüğünü tespit etti.

UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

Ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A. ile yapılan görüşmede ise H.A., annesi ile birlikte saat 15.00 sıralarında ilaç yazdırmak için evden çıktıklarını, evde kızı Dilara A.'nın olduğunu ancak saat 15.45’te eve geldiklerinde eşinin mutfakta kanlar içinde olduğunu, kızı Dilara’nın evde olmadığını ve bilgisinin olmadığını belirtti. İddialara göre, Dilara’nın bir erkek arkadaşı vardı, annesi görüşmelerini istemediği için kızına telefon vermiyordu ve kızı Dilara uyuşturucu kullanıyordu.

TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, gelen yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde Dilara A.'nın inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Dilara’nın cebinden “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” notu ile birlikte anne Ayşe A.’nın öldüğü adresin ve aile üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu bir not çıktığı bilgisine ulaşıldı.

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