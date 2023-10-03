Erdoğan'ın 'seçimdeki mülakat' vaadi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen alımında mülakatların devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini açıklamasının ardından başlayan tartışma TBMM gündemine geldi.

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan 2023'te katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" sözleriyle vaade dönüştürdüğü konuyla ilgili grup önerisi sundu.

'DERDİMİZ ADALET, DERDİMİZ GENÇLERİMİZ'

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin şunları söyledi: "Derdimiz bağcıyı dövmek değil, derdimiz üzüm yemek. Derdimiz bağcıya yanlışını, hatasını bir kez daha hatırlatmak. Derdimiz adalet, derdimiz gençlerimiz. Kayırmacı düzeninize isyan eden gençlerimiz. Mülakat zilletinin bataklığında boğulan çaresiz kalan, gelecek karamsarlığına kapılan gençlerimiz. Umudu yurt dışında aramak zorunda kalan gençlerimiz ve ne acıdır ki ülkesine gönül koyan gençlerimiz."

TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan Saadet Partisi'nin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.