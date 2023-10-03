İmamın intiharı Meclis gündeminde: Başkan derhal görevden alınmalı

Kastamonu'da gördüğü baskılar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen emekli imam Muhammed Şahin’in ölümü Meclis gündemine taşındı. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, 'Pınarbaşı Belediyesi’nin AK Partili Başkanı Şenol Yaşar ile AK Partili yöneticilerin yaptığı zorbalığın Şahin’i intihara sürüklediğini' iddia etti.

İçişleri, Adalet ve Tarım bakanlarına çağrıda bulunan Baltacı, "Pınarbaşı ilçesinde huzuru sağlamak istiyorsanız, bu şımarık, hadsiz, kendini bilmez, intikam peşinde koşan Belediye Başkanı Şenol Yaşar derhal görevden alınmalıdır. Kendisi de Kastamonu Pınarbaşılı olan Tarım Bakanı'na sesleniyorum; Muhammet Hoca’nın çocuklarını 13 ay boyunca işe başlatmayanlar hakkında, Kastamonu Orman Bölge Müdürü başta olmak üzere acilen soruşturma açılmalıdır. Adalet Bakanı'na sesleniyorum; Muhammet Hoca’nın intiharına sebebiyet veren olayların tamamı araştırılmalı sorumlu olan ister siyasetçi ister bürokrat kim varsa yargının karşısına çıkartılmalıdır” dedi.

Milletvekili Hasan Baltacı’nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "iddia ve iftiraları gerçekmiş gibi anlatmanın doğru olmadığını”, “Meclis’in kürsüsünün bunlara alet edilemeyeceğini” söyledi.

'BUNUN GİBİ KAÇ TANE DİLEKÇE VAR BİLİYOR MUSUNUZ?'

Bunun üzerine tekrar söz alan Baltacı, "Milletin kürsüsünde milletin derdini konuşmayacağız da neyi konuşacağız? Burada elimde sizin belediye başkanınızın bir imam hakkında asılsız iddialarını içeren bir dilekçe var. Bu dilekçenin altında ilçe kadın kolları başkanınızın, ilçe gençlik kolları başkanınızın, ilçe başkanınızın, belediye başkanınızın imzası var. Ve bunun gibi kaç tane dilekçe var, biliyor musunuz? Burada eziyete uğrayan, zulme uğrayan bir insanın hakkını savunmayacağız da neyi savunacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi adaleti savunmayacakta neyi savunacak sayın başkan. Elbette ki araştıracaksın, bileceksin ondan sonra konuşacaksın” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde görev yapan ve 6 ay önce emekli olan din görevlisi Muhammed Şahin, ilçedeki evinin bodrum katında kendini asarak intihar etmişti. Baskılar nedeniyle görev yeri değişikliği yapıldığı öne sürülen Şahin'in "iktidar yanlısı davranmadığı" için Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın mobbingine maruz kaldığı iddia edilmişti. Muhammed Şahin'in ailesi "Diyanet İşleri Başkanlığına" başlıklı, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın da imzasının olduğu Şahin'in yer değişikliğinin yapılmasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılmış bir mektubu paylaşmış ve yaptıkları açıklamada "Neler yaptığınızı biliyoruz, nelere sebep olduğunuzu biliyorsunuz. Adınızı anmıyoruz, adımızı, özellikle Muhammed Şahin adını ağzınıza dahi almayınız. Bırakın acımızı yaşayalım. Allah-u Teala'nın adaletine de yüce Türk adaletine de sonsuz güveniyoruz. Ankara'da hakimler var!.." ifadelerini kullanmıştı.

Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, mobbing iddialarını reddederken, Mil Diyanet-Sen Genel Merkezi "6 ay önce emekli olan din görevlisi Muhammed Şahin hocamız; yazılı medyada yer alan iddialara göre ilçe belediye başkanının kendisine ve ailesine uyguladığı mobbing ve baskılar nedeniyle intihar etti" açıklamasını yapmıştı.