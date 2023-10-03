Cezaevinde saçları kazınmıştı; Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı
Adalet Bakanlığı, Sincan Cezaevi'nden gazetecilerin saçlarının kazınmasına ilişkin olayla ilgili soruşturma başlattı.
‘Sığınmacı karşıtı’ haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle 20 Eylül’de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'nın saçlarının cezaevinde kazındığı ortaya çıktı.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir dün, iki gazeteciyle görüştükten sonra Adalet Bakanı'na konuyla ilgili çağrı yapmıştı.
Demir, çağrısına bugün sonuç aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, Adalet Bakanlığı'nın Süha Çardaklı ve Batuhan Çolak’ın Sincan Cezaevinde saç kazıma olayıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Son Güncelleme: