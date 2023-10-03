'Özgürlük Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi: 'Hatay vekilini istiyor'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay vekili Can Atalay'ın tahliyesi için başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü"nün üçüncü gününde, Arsuz'da "'Hatay halkı vekilini istiyor" sloganlarıyla karşılandı.

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'Özgürlük Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi: 'Hatay vekilini istiyor'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada tutuklanan ve Hatay Milletvekili seçildikten sonra tahliye talepleri reddedilen Can Atalay'ın serbest bırakılması için Hatay'dan Ankara'ya "Özgürlük Yürüyüşü" başlattı.

Erkan Baş'ın 1 Ekim'de, Samandağ'dan başlattığı yürüyüşün üçüncü günü Arsuz ilçesinde sona erdi.

TİP'in sosyal medya hesabından, Baş'ın Arsuz'da yürüyüşünün bugünkü bölümünü tamamlandığı anlar paylaşıldı.

Baş, Arsuz'da alkışlarla ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Hatay halkı vekilini istiyor" sloganlarıyla karşılandı.

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Erkan Baş Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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