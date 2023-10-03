İstanbul'da yaşam maliyeti 45 bin liraya yaklaştı

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 44 bin 561 liraya yükseldi.

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İstanbul'da yaşam maliyeti 45 bin liraya yaklaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşlarından İstanbul Planlama Ajansı (İPA), eylül ayı yaşam maliyeti araştırması sonuçlarını açıkladı.

İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ağustos ayına göre yüzde 4,62; Eylül 2022'ye göre ise yüzde 79,42 artarak 44 bin 561 liraya yükseldi. Ocak 2023'te aylık yaşam maliyeti 29 bin 429 lira olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında saç bakım ürünlerinin fiyatı yüzde 183,33, zeytinyağı fiyatı yüzde 140,38, et-kıyma fiyatı yüzde 117,10 arttı.

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