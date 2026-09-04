130. Dönem DHY Kuraları Çekildi! Doktorların Görev Yerleri Belli Oldu

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Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem DHY kurası, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da başladı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hekimlerin görev yapacağı kadrolar da belli oldu.

Kura, Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirilmesi nedeniyle salona katılımcı alınmadı.

130. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

130. Dönem DHY kapsamında münhal kadrolar için tercih işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde başlamış, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de tamamlanmıştı.

Tercihlerini Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden tamamlayan hekimler, bugün gerçekleştirilen kura sonucunda görev yapacakları kadroları öğrendi.

130. Dönem DHY kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili platformları üzerinden erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ilgili sistem üzerinden T.C. kimlik bilgileriyle kontrol edebilecek.

DHY kurasında görev yeri belirlenen doktorlar, sonuçlarını Sağlık Bakanlığının ilgili platformlarından kontrol edebilecek.

SONUÇLARA SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZERİNDEN ULAŞILACAK

Kura sonucunda hangi kadroya yerleştirildiğini öğrenmek isteyen hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 130. Dönem DHY kura sonuçlarına ilgili resmi platformlar üzerinden ulaşabilecek.

Yerleştirme sonucunun ardından göreve başlama ve diğer işlemler için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Takvim