12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kısalacak mı? Yusuf Tekin'den Flaş Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin'in 12 yıllık eğitimin kısaltılıp kısaltılmayacağına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, dünya genelinde eğitim sürelerinin kısaldığına ve bilgiye erişimin kolaylaştığına dikkat çekerek, mevcut sistemin verimliliğini artırmak amacıyla bu konuyu tartıştıklarını belirtti.

Bakan Tekin, özellikle 4+4+4 olarak bilinen mevcut sistemin esnetilmesi ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre daha erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi gibi alternatifler üzerinde durulduğunu ifade etti.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR MU?

Bakan Tekin, zorunlu eğitimin kısalacağı yönünde ele alınan konunun henüz bir tartışma aşamasında olduğunu ve kesin bir karar alınmadığını vurguladı. Bakan Tekin, "Sadece tartışıyoruz" diyerek, konunun tüm paydaşlarla birlikte değerlendirileceğini ve nihai kararın TBMM'nin inisiyatifinde olacağını belirtti.

Bizim derdimiz zorunlu eğitim kısalması ve çocukların hayata daha erken atılması diyen Tekin ara tatile dair ise, "Sadece ara tatil üzerinden okumayın. Tüm genel müdürlerimiz üzerinde takip ediyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. Yaptıktan sonra kararımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

