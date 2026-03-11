Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileriyle İlgili Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bölgeye ve Türkiye'ye yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'DA İKİ UÇAK VAR"

Bölgedeki kapalı hava sahalarına değinen Uraloğlu, "Savaşın süresi uzadıkça uçuşların kapatılma süreleri uzatılacak. Hava trafiğinde ciddi bir risk var. O riskin yönetilmesi lazım.

İran’da kalan Pegasus ve Türk hava Yollarına ait iki uçak var. İran’da kalan Pegasus ve Türk hava Yollarına ait iki uçak var" ifadelerini kullandı.

"15 TÜRK GEMİSİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA"

Uraloğlu Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk gemilerine dair son durumu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, "15 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı’nda bekliyor. Bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Gemilerin tüm personelleriyle irtibat halinde olduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 adet Türk sahipli gemi olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA