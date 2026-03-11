TOKİ İstanbul Kurasında Son Viraj: Kimler Katıldı Kimler Reddedildi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci Çorum ve İstanbul illeriyle birlikte tamamlanacak. Proje kapsamında en büyük konut inşaatının yapılacağı kent ise İstanbul oldu. Yüz bin konutun dağıtılacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Herkesin gözü kulağı bu gelişmeye çevrilmişken, TOKİ’nin İstanbul kurasına katılım başvurusu onaylanan ve reddedenlerin listesi de açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 100 bin konut için yapılacak kuraya kimlerin katılma hakkı kazandığı da belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleştirilerek ilan edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 79 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul ve Çorum illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, İstanbul’UN Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.

Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz duyurulmadı.

TOKİ İSTANBUL KONUT KURASINA KATILIM LİSTESİ BELLİ OLDU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi