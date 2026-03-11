Patriotlar Yola Çıktı, Hedef Malatya! Olağanüstü Güvenlik Önlemleri

İran’dan ateşlenen iki füzenin Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından MSB; NATO’nun Malatya’ya Patriot Savunma Sistemi yerleştireceğini duyurmuştu. Patriot Sistemi parçaları Malatya’ya yoğun güvenlik önlemleri altında taşınırken görüntülendi.

Türkiye'nin İran'dan ateşlendiği değerlendirilen füzelere karşı aldığı tedbirler kapsamında Malatya'ya Patriot konuşlandırılacak.

SİNYAL KESİCİLİ KONVOY

NATO bir Patriot Hava Savunma bataryasını Kürecik radar üssünün de bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye nakletmeye başladı. NTV'de yer alan habere göre; Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya Ramstein Hava Üssü'nden Türkiye'ye nakliye uçaklarıyla taşınıyor.

Görüntülerde savunma sistemlerini taşıyan uçaklara sinyal kesiciler taşıyan araçların da eşlik etmesi dikkat çekti.

PARÇA PARÇA AKTARILIYOR

Çok sayıda bileşenden oluşan savunma sistemi parçalar halinde Malatya'ya taşınıyor.

MSB DUYURMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmış, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

BALİSTİK FÜZELERE KARŞI SAVUNMA

Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından beri kullanımda olan savunma sistemi 160 kilometre etki menziline sahip. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip kurulabiliyor. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Ayrıca Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

