10 Yıllık Kan Davası Bin Kişilik Yemekle Sonlandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl önce Tevfik Arı'nın (40) öldürülmesinin ardından 2 aile arasında başlayan kan davası bitti. Bin kişinin katılımı ile yapılan barış yemeğiyle kan davasına son erildi.

10 Yıllık Kan Davası Bin Kişilik Yemekle Sonlandı

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'ndeki Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde 1 Temmuz 2014’te Tevfik Arı'nın öldürülmesi sonrası Arı ve Özkul aileleri arasında kan davası başladı.

10 Yıllık Kan Davası Bin Kişilik Yemekle Sonlandı - Resim : 1

MÜFTÜLÜK DEVREYE GİRDİ

İl Müftülüğü barış heyeti, husumetin son bulması için ailelerin ileri gelenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından, barış yemeği programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa İl Müftüsü Enver Türkmen, AKP İl Başkanı Mehmet Uncu, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, Arı ve Özkul aileleri ile kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu bin kişi katıldı.

10 Yıllık Kan Davası Bin Kişilik Yemekle Sonlandı - Resim : 2

Özkul ve Arı aileleri de barış heyeti başta olmak üzere programa katılan herkese teşekkür etti. Barış yemeği ikramı ve duanın ardından her ailenin ileri gelenleri tokalaşarak barıştı. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

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Kaynak: DHA

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