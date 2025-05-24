10 Yaşındaki Çocuğa Araç Kullandırdı, Dev Ceza Aldı
Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğa araç kullandıran sürücüye 21 bin TL'yi aşkın para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.
Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran sürücüye 21 bin 656 lira ceza uygulandı. Araç ise trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Kayseri'de bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı" başlıklı paylaşım üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü C.Ö'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 21 bin 656 lira ceza kesildi.
Sürücü, ekipler tarafından psikoteknik raporu alınması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi ve aracı trafikten men edildi.
Öte yandan C.Ö. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA