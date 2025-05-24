Skandalın Adresi Adana... 3 Ton Bozuk At Eti Ele Geçirildi
Adana'da tek tırnaklı hayvana ait olduğu tespit edilen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. Bu etlere el konulurken, 2 kişi hakkında da işlem başlatıldı.
Adana'da jandarma ekipleri tarafından elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi.
İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.
Diğer yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA