Skandalın Adresi Adana... 3 Ton Bozuk At Eti Ele Geçirildi

Adana'da tek tırnaklı hayvana ait olduğu tespit edilen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. Bu etlere el konulurken, 2 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Skandalın Adresi Adana... 3 Ton Bozuk At Eti Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri tarafından elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.

Diğer yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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