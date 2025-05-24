Aydın'da 'Firari' Operasyonu: 195 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerinin firari kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda, son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı.

Son Güncelleme:
Aydın'da 'Firari' Operasyonu: 195 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 28 Nisan-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında firari kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık bir ayda çeşitli suçlardan aranan toplam 195 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 150'sinin 0-5 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 33'ünün 5-10 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 7'sinin 10-20 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 5'inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın’ın huzur ve güvenliği için suçluları adalete teslim etmeye aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Skandalın Adresi Adana... 3 Ton Bozuk At Eti Ele Geçirildi Skandalın Adresi Adana... 3 Ton Bozuk At Eti Ele Geçirildi
Hatay Havalimanı 1 Ay Süreyle Kapatılacak Hatay Havalimanı 1 Ay Süreyle Kapatılacak
Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı? Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı?
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor