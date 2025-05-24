Aydın'da 'Firari' Operasyonu: 195 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 28 Nisan-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında firari kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık bir ayda çeşitli suçlardan aranan toplam 195 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 150'sinin 0-5 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 33'ünün 5-10 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 7'sinin 10-20 yıla kadar hapis cezası ile arandığı, 5'inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın’ın huzur ve güvenliği için suçluları adalete teslim etmeye aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA