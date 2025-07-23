1 Araba Kendinize 3 Araba Vergi Dairesine

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklama tüketim vergilendirmelerindeki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Buna göre 1 milyon liralık bir araç için 4 milyon 306 bin lira vergi ödeniyor ve otomobilin fiyatı vergilerle 5 milyon 806 bin liraya çıkıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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1 Araba Kendinize 3 Araba Vergi Dairesine
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Gıdadan, çiftçinin kullandığı akaryakata kadar birçok alanda vergi adaletsizliği can yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle 6 ayda bir enflasyon oranında zamlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adeta bir krize dönüşmüş durumda. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de söz konusu durumu otomotiv sektöründeki vergilendirmeler üzerinden gözler önüne serdi.

Bingöl X hesabından yaptığı açıklamada 1 milyon 500 bin lira değerindeki bir araba için ödenen vergileri hesapladı.

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Buna göre 1 milyon 500 bin TL otomobil için yüzde 220 oranında yani 3 milyon 326 bin 400 TL vergi ödemesi yapılmak zorunda. Ayrıca bu araç için bir de 967 bin 680 TL’lik bir KDV vergisi de çıkartılıyor. Muhalefetin taraflı ve manipülatif yayıncılık yaptığı gerekçesiyle eleştirdiği TRT için de 12 bin TL’lik bandrol ödemesi yapılmak zorunda.

Böylece 1 milyon 500 bin TL’lik bir araç almak isteyen kişi 4 milyon 306 bin 80 TL vergimek ödemek zorunda kalıyor. 1 milyon 500 bin liralık aracın fiyatı vergilerle birlikte 5 milyon 806 bin 80 TL’ye çıkıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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ÖTV Otomobil
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