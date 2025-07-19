Türkiye’de En Uygun Fiyatlı Sıfır Kilometre Otomobiller Belli Oldu
Yükselen döviz kuru, artan üretim maliyetleri ve vergi yükleri nedeniyle sıfır otomobil sahibi olmak giderek zorlaşırken, hala nispeten uygun fiyatlı seçenekler piyasada yerini koruyor. Sıfır kilometre araç almayı düşünenler için hazırlanan güncel listede, birçok markanın giriş seviyesi modelleri dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik belirsizliklerin otomotiv sektörüne yansımasıyla birlikte araç fiyatları hızla artış gösterdi. Ancak buna rağmen, bazı otomobil üreticileri başlangıç düzeyindeki modellerini erişilebilir fiyatlarla sunarak sürücülerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu araçlar, hem fiyat hem de performans açısından öne çıkıyor.
EN UYGUN FİYATLI SIFIR OTOMOBİLLERİN LİSTESİ
Fiat Egea Sedan – 1.104.900 TL
Hyundai i10 – 1.129.000 TL
Citroen e-C3 – 1.149.900 TL
Opel Corsa – 1.312.000 TL
Citroen e-C3 Aircross – 1.327.000 TL
Hyundai INSTER – 1.345.000 TL
Hyundai Bayon – 1.362.000 TL
Hyundai i20 – 1.234.000 TL
Fiat Egea Cross – 1.259.900 TL
Kia Picanto – 1.210.000 TL
VATANDAŞ GİRİŞ SEGMENTE YÖNELİYOR
Sıfır araç satın almak isteyenlerin büyük çoğunluğu, daha ulaşılabilir olan bu giriş segment modellerine yöneliyor. Fiat, Hyundai, Citroen ve Kia gibi markalar, rekabeti göz önünde bulundurarak fiyatlarını makul seviyelerde tutmaya çalışıyor. Elektrikli araç modellerinin de uygun fiyatlı seçenekler arasına girmesi, alternatif arayan tüketicilere yeni bir yön sunuyor.
YÜKSEK TALEP SÜRÜYOR
Özellikle bütçesini zorlamadan yeni araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bu modellerin satış noktalarına yoğun ilgi gösteriyor. Hem şehir içi kullanıma uygun yapıları hem de yakıt tasarrufu sağlayan motor seçenekleriyle bu araçlar, ekonomik zorluklara rağmen otomobil hayali kuranlar için cazip birer alternatif olmaya devam ediyor.