Türkiye’de En Uygun Fiyatlı Sıfır Kilometre Otomobiller Belli Oldu

Ekonomik belirsizliklerin otomotiv sektörüne yansımasıyla birlikte araç fiyatları hızla artış gösterdi. Ancak buna rağmen, bazı otomobil üreticileri başlangıç düzeyindeki modellerini erişilebilir fiyatlarla sunarak sürücülerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu araçlar, hem fiyat hem de performans açısından öne çıkıyor.