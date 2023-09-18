Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin! İşte zeytinyağındaki hileyi anlamanın yolu...

Son dönemde hileli zeytinyağı tüketimi artıyor. Peki zeytinyağındaki hile nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler

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Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin! İşte zeytinyağındaki hileyi anlamanın yolu...

Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte; Zeytinyağındaki hileyi anlamaya yarayan 5 yöntem paylaşıldı. İşte zeytinyağındaki hileyle ilgili bilmeniz gereken her şey!

1. Etiketi Okuyun

Zeytinyağı alırken etiketini okumak önemlidir. Etikette “zeytinyağı” yazıyorsa, gerçek zeytinyağı olduğundan emin olabilirsiniz. Ancak “zeytinyağı karışımı” veya “zeytinyağı tadı verilmiş” gibi ifadeler varsa, bu ürünler gerçek zeytinyağı değildir.

2. Fiyatına Dikkat Edin

Gerçek zeytinyağı üretmek maliyetlidir ve bu nedenle fiyatı yüksektir. Eğer zeytinyağı çok ucuzsa, içinde başka yağlar veya katkı maddeleri olabilir. Bu nedenle, zeytinyağını seçerken fiyatına dikkat etmek önemlidir.

3. Kokusuna Bakın

Gerçek zeytinyağı, taze ve meyvemsi bir kokuya sahiptir. Eğer zeytinyağı kokusuz veya rafine edilmiş bir kokuya sahipse, içinde başka yağlar veya katkı maddeleri olabilir.

4. Tadına Bakın

Gerçek zeytinyağı, hafif acımsı bir tat ve ardından hafif bir yakıcılık bırakır. Eğer zeytinyağı tatlı veya tatsızsa, içinde başka yağlar veya katkı maddeleri olabilir.

5. Renk ve Şişe Seçimine Dikkat Edin

Gerçek zeytinyağı, yeşilimsi sarı veya altın sarısı renge sahiptir. Eğer zeytinyağı açık renkli veya berraksa, içinde başka yağlar veya katkı maddeleri olabilir. Ayrıca, gerçek zeytinyağı genellikle cam şişelerde satılır. Plastik şişelerde satılan zeytinyağlarına dikkat edin.

HİLELİ ZEYTİNYAĞI TÜKETİLİRSE NE OLUR?

Hileli zeytinyağı tüketimi, sağlık açısından birçok risk taşımaktadır. Öncelikle, gerçek zeytinyağına göre daha az antioksidan içerir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak kanser, kalp hastalıkları ve diğer birçok hastalığa karşı koruma sağlarlar. Hileli zeytinyağı tüketimi, bu koruma mekanizmasını zayıflatır ve sağlık risklerini arttırır.

Hileli zeytinyağı tüketimi ayrıca, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olan bir diğer risk faktörüdür. Sahte zeytinyağı, gerçek zeytinyağına göre daha fazla asit içerir. Bu asitler, mide asidini arttırarak mide yanması, hazımsızlık ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilirler.

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