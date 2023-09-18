Bu basit teknikle lokanta usulü oluyor... 1 tencere anında tükeniyor

Bu tüyolar sayesinde evde kolayca hazırlayabileceğiniz mercimek çorbası, lokantalarda yediğiniz lezzeti aratmayacak.

1. Doğru Baharatları Kullanın

Mercimek çorbasının lezzetinde baharatların önemli bir yeri vardır. Ancak, doğru baharatları kullanmak da en az baharat kullanmak kadar önemlidir. Mercimek çorbasına tarçın, kimyon, kırmızı biber gibi baharatlar ekleyerek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Ancak, baharatları ölçülü kullanmanız da gerekmektedir. Aşırı baharat kullanımı çorbanın lezzetini bozabilir.

2. Tereyağı Kullanın

Mercimek çorbasına lezzet katan bir diğer önemli faktör ise tereyağıdır. Tereyağı, çorbanın kıvamını ve lezzetini arttıran bir malzemedir. Tereyağı yerine sıvı yağ kullanmak çorbanın lezzetini azaltabilir. Ancak, tereyağı kullanırken de ölçülü davranmak gerekmektedir. Fazla tereyağı kullanmak çorbayı ağır hale getirebilir.

3. Doğru Pişirme Tekniğini Kullanın

Mercimek çorbasının lezzeti pişirme tekniğiyle de ilgilidir. Mercimekleri önceden haşlamak, çorbanın kıvamını arttıracaktır. Ayrıca, çorbayı blenderdan geçirerek daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Çorbayı pişirirken de sürekli karıştırmanız gerekmektedir. Böylece çorbayı tutturmadan pişirebilirsiniz.

Sebzeli Mercimek Çorbası için Malzemeler



1 su bardağı mercimek

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy havuç

1 orta boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı et suyu

5 su bardağı su

2 çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber



Sebzeli Mercimek Çorbasının Yapılışı



Soğanları yemeklik doğrayın. Zeytinyağında kavurun.

Kavrulan soğana önce küp küp doğradığınız havucu ekleyin 5 dakika kavurun.

Ardından küp küp doğradığınız patatesleri de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Mercimeği bir süzgece koyun ve sarı saf suyu çıkana kadar suyun altında tutun.Kavrulan karışıma mercimeği de ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Suyu ve et suyunu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatın.

Düdüklünün sesi çıktıktan sonra yaklaşık 15 dakika sonra kapatın. (Düdüklüden düdüklüye farklılık gösterir, kontrollü olun.)

Pişen çorbayı blenderdan geçirin.

Baharatlarını ve tuzunu atıp 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

Çorbanız servise hazır. Afiyet olsun.



Kaynak. saglikhaberciniz.com.tr - gercekgundem.com - youtube.com