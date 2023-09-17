Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı...

Dev bütçelerle Kanal D ekranında yayınlanan 'Ya Çok Seversen' dizisi erken final kararı aldı. Dizi dev bütçelere rağmen beklenen ilgiyi görmedi. Bu durum Kanal D yönetimine erken finalden başka seçenek tanımadı.

YA ÇOK SEVERSEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' ekranlara veda ediyor. Dizinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer almaktaydı.

Kanal D'nin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizisi 'Ya Çok Seversen'in final yapacağı duyuruldu. Dizi, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Edinilen bilgiye göre dizi düşük reytinglere yenildi.

OYUNCULARA FİNAL KARARI BİLDİRİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım dizi finaline ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…" ifadelerine yer verdi.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunu Ali Balcı devraldı. Dizide Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘a Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe eşlik ediyordu.

'Ya Çok Seversen', reytinglerde beklentiyi karşılamamış, son olarak Pastel Film‘in 'Dilek Taşı' dizisi başlayınca cumartesi gününe alınmıştı.