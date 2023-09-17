Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı...

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Kanal D dizisi final yapıyor. Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' dizisi peki neden final yapacak?

Son Güncelleme:
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı...

Dev bütçelerle Kanal D ekranında yayınlanan 'Ya Çok Seversen' dizisi erken final kararı aldı. Dizi dev bütçelere rağmen beklenen ilgiyi görmedi. Bu durum Kanal D yönetimine erken finalden başka seçenek tanımadı.

YA ÇOK SEVERSEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Ya Çok Seversen' ekranlara veda ediyor. Dizinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer almaktaydı.

Kanal D'nin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizisi 'Ya Çok Seversen'in final yapacağı duyuruldu. Dizi, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Edinilen bilgiye göre dizi düşük reytinglere yenildi.

OYUNCULARA FİNAL KARARI BİLDİRİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım dizi finaline ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…" ifadelerine yer verdi.

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı... - Resim : 1

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunu Ali Balcı devraldı. Dizide Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘a Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe eşlik ediyordu.

'Ya Çok Seversen', reytinglerde beklentiyi karşılamamış, son olarak Pastel Film‘in 'Dilek Taşı' dizisi başlayınca cumartesi gününe alınmıştı.

Son Güncelleme:
Kasım ayında hem aşkta hem parada kazanacak 3 burç! Şans perisi peşlerinde koşuyor
Kasım ayında hem aşkta hem parada kazanacak 3 burç! Şans perisi peşlerinde koşuyor
Hamsinin lezzetini kaçıran hata! Doğru pişirme yöntemini uzmanı açıkladı
Hamsinin lezzetini kaçıran hata! Doğru pişirme yöntemini uzmanı açıkladı
Bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirme tekniği! Aşçıların bildiği püf noktalar
Bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirme tekniği! Aşçıların bildiği püf noktalar
ÇOK OKUNANLAR
İşte son fiyat güncellemesinden sonra Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor
Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat Türkiye'ye '46 gün' uyarısı! Kırmızı bölgelere dikkat
İddia: Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi 'Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi'
Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı: Kendileri itiraf etti Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı