Hamsinin lezzetini kaçıran hata! Doğru pişirme yöntemini uzmanı açıkladı

Hamsi balığının lezzeti ve besin değeri, doğru pişirme yöntemi ile elde edilebilir. Ancak, birçok kişi hamsiyi tavada pişirerek yanlış bir yöntem uygulamaktadır. Bu hata, hamsinin lezzetini kaçırmaktadır. Konu hakkında uzman bir kişi, doğru pişirme yöntemini açıkladı.

TAVADA DEĞİL FIRINDA PİŞİRİN

Hamsi balığının doğru pişirme yöntemi fırında yapmaktır. Bu yöntem, hamsinin lezzetini arttırmakta ve besin değerini korumaktadır. Fırında pişirilen hamsi balığı, tavada pişirilen hamsiye göre daha sağlıklı ve lezzetlidir.

HAMSİ PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN 3 PÜF NOKTA

Hamsi balığı yaparken, bilinmesi gereken 3 püf nokta vardır. İlk olarak, hamsilerin taze olması gerekmektedir. Taze olmayan hamsiler, lezzetini kaybetmekte ve sağlıksız olabilmektedir. İkinci olarak, hamsilerin temizlenmesi önemlidir. Hamsilerin içindeki bağırsaklar temizlenmelidir. Son olarak, hamsilerin fırına verilmeden önce marine edilmesi gerekmektedir. Marine işlemi, hamsinin lezzetini arttırmakta ve daha yumuşak bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

FIRINDA HAMSİ TARİFİ

ulusalpost.com sitesinde yer alan içerikte; Fırında hamsi tarifinin detayları paylaşıldı. İşte hamsinin en lezzetli tarifi;

Malzemeler:

- 1 kg hamsi

- 3 adet piyazlık doğranmış soğan

- 1 demet maydanoz

- 1 adet limon

- 2 avuç kurutulmuş domates

- 2 yemek kaşığı kadar kapari

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

1. Hamsileri yıkamadan önce balığı yıkacağınız kabın içerisine su ile birlikte 1 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi koyarak balıkları içerisine aktarın.

2. 10 dakika kadar bekledikten sonra balıkları ayıklamaya başlayın. Ayrı bir kabın içerisine temiz bir su koyarak ayıkladığınız hamsileri içerisine atarak yıkayın.

3. Daha sonra balıkları süzerek tekrar aynı işlemi üç dört kez daha uyguladıktan sonra balıkların süzülmesini sağlamak için süzgece aktarın.

4. Süzülen balıkları, ince doğradığınız maydanozlar, piyazlık soğanlar, kapari, kurutulmuş domates, tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın.

5. Hazırladığınız karışımı fırın tepsisine aktarın.

6. En son üzerine kestiğiniz limonları koyduktan sonra 180 derecelik ısıtmış olduğunuz fırında pişmeye bırakın.

Fırında hamsi, lezzeti ve sağlıklı yapısı ile sofralarınızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Bu tarifi deneyerek sevdiklerinize de lezzetli bir alternatif sunabilirsiniz. Afiyet olsun!