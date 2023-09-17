Bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirme tekniği! Aşçıların bildiği püf noktalar

Sarmalar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak sarmaların pişirilmesi oldukça zaman alıcı bir işlemdir. Bu içeriğimizde sizlere, bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirme tekniği hakkında bilgi vereceğiz.

Öncelikle sarmaların pişirilmesi için gerekli olan malzemeleri hatırlayalım. Sarmaların iç harcı, pirinç, kıyma, soğan, domates, salça, baharatlar ve tuzdan oluşur. Sarma yaprakları ise genellikle taze ya da konserve yapraklar kullanılır.

Sarmaların pişirilmesi için genellikle tencere ya da düdüklü tencere kullanılır. Ancak bu yöntemler oldukça zaman alıcıdır. Bu nedenle, bir tencere dolusu sarmayı hızlıca pişirmek için farklı bir yöntem kullanabilirsiniz.

İlk olarak, büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya sarmaları yerleştirin ve yaklaşık 5-10 dakika kadar haşlayın. Daha sonra sarmaları sudan çıkarın ve süzgeçte bekletin.

Ayrı bir tencereye domates sosu hazırlayın. Bunun için, küçük doğranmış soğanları zeytinyağı ile kavurun. Daha sonra domatesleri ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Salça, baharatlar ve tuz ekleyerek sosu tamamlayın.

GÜVEÇTE YAPRAK SARMA TARİFİ

tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; Güveçte yaprak sarmanın tarifi paylaşıldı. İşte sarmanın çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyo

Malzemeler:

- 1 su bardağı pirinç

- 250 gr salamura yaprak

- 1 adet kuru soğan

- ½ su bardağı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 su bardağı su

- ½ çay bardağı zeytinyağı

- Tuz

- Bol miktarda nane, karabiber, pul biber ve kimyon

- Kaynar su

- Yarım limon suyu

Yapılışı:

1. İlk olarak bir tencereye sıvı yağı alın ve üzerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar renk almaya başlayana kadar kavurun.

2. Ardından biber salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

3. Baharatları ve yıkanmış pirinci tencereye ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırarak birbirine iyice yedirin.

4. Biraz su ekleyerek pirinçlerin hafif diri kalacak şekilde pişmesini sağlayın.

5. Salamura yaprakları yıkayın ve içerisine hazırladığınız pirinçli harçtan koyarak sarmaya başlayın.

6. Güveçin altına yaprakların uzun sapları ve maydanoz sapları yerleştirin.

7. Üzerine sardığınız yaprakları dizin.

8. Limon suyu ve suyu güvecin üzerine ekleyin. Kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

9. Yaklaşık 40 dakika pişen dolmalara son 10 dakika içerisinde zeytinyağı ekleyin.

10. Güveci ocaktan alın ve isterseniz tabakta ya da güvecin içerisinde servis yapın.

Sarmaları hazırladığınız domates sosu ile kaplayın ve tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Sarmalarınız hazır!