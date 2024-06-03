Yaş hasadı ülke genelinde başladı. Ancak kurusundan 1 avuç yemek daha yararlıymış

Kirazla ilgili pek bilinmeyen bilgiler. Kiraz hasadı ülke genelinde başladı. Uzmanlara göre kuru kriz daha faydalıymış

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Yaş hasadı ülke genelinde başladı. Ancak kurusundan 1 avuç yemek daha yararlıymış

Türkiye genelindeki kiraz hasadı başladı ve taze kirazlar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Kiraz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir ve lezzeti kadar sağlık açısından da önemli faydaları bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, kirazın antioksidan özellikleri bulunmaktadır ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca, içerdiği C vitamini ile cilt sağlığını destekleyebilir ve hücre yenilenmesine yardımcı olabilir.

Yaş hasadı ülke genelinde başladı. Ancak kurusundan 1 avuç yemek daha yararlıymış - Resim : 1

Ancak, kirazın faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, kirazın kurusundan 1 avuç yemek daha yararlı olduğu belirlendi.

KİRAZ KURUSUNUN FAYDALARI

Haber7'de yer alan bir içerikte; Kiraz kurusunun pek bilinmeyen faydalarına yer verildi. İşte kiraz kurusunun faydaları

Yapılan araştırmalara göre kuru kiraz, vücudun iltihap tutmasına engel olur. Enfeksiyon ve iltihap söktürücüdür.
Diğer kuru meyveler gibi vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini kısmen karşılayarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.
Uyku kalitesini arttırarak dengeli bir uyku sunar.
Hücrelerin yenileyici özelliği sayesinde kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırarak kanser hücrelerinin vücutta yayılmasına engel olmaktadır.
Uzun süre tok tutan ve şeker ihtiyacını büyük oranda karşılayan kuru kiraz, diyet yapanların ara öğünlerde yer vermesi tavsiye edilir.
Yüksek kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.
Karaciğerlerin dengeli çalışmasını sağlar.
Alkol ve sigaranın vücutta bıraktığı hasarın vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.
Diyabet riskini düşürür.

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