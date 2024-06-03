Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol

Show TV’nin yeni sezonda da seyirciyle buluşturacağı O3 Medya imzalı “Sandık Kokusu” dizisinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı

Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol

Show TV ekranlarında yayımlanan Sandık Kokusu dizisine Serkay Tütüncü dahil olmuştu. Kadroya yeni bir isim daha katılıyor. Yeni oyuncuyu birçok kişi Çağatay Ulusoy'a benzetti. İşte yeni sezonda Karsu'nun sevgilisi olacak o isim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin yeni sezonda da seyirciyle buluşturacağı O3 Medya imzalı “Sandık Kokusu” dizisinin kadrosuna yeni jön katıldı.

SERKAY TÜTÜNCÜ YETMEDİ BİR YAKIŞIKLI OYUNCU DAHA GELDİ

“Sandık Kokusu” anne kız çatışması üzerinden insan ilişkilerini etkileyici bir dille ele almaya devam ediyor. Dizi tutturmanın zor olduğu çarşamba günleri güçlü kadrosu ve hikâyesiyle çok izlenmeyi başaran dizi 12 Haziran’da sezon arası verecek. Sezon finalinde diziye Serkay Tütüncü’den sonra yakışıklı bir oyuncu daha katılıyor.

Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol - Resim : 1

Ali Yağcı yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı sevilen dizinin kadrosuna katıldı. Kadroya sezon finalinde dahil olacak Yağcı, “Can” rolüne hayat verecek. Can, Sandık Kokusu’nda Kıvanç’ın (Serkay Tütüncü) yurt dışından gelen kuzeni olarak seyirci karşısına çıkacak ve yeni sezonda Karsu’yla arasında bir hikâye kurulacak.

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