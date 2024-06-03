Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş dizisinin başrolüydü: Özgü Kaya'dan kötü haber

Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş'in başrol oyuncusu Özgü Kaya, ekrana ara verdiğini açıkladı. Kaya'nın yeni bir proje kabul etmeyeceği de gelen haberler arasında.

Bu gelişmeyle birlikte, hayranları ve sektördeki takipçileri, Kaya'nın gelecekteki kariyer planları hakkında merak içinde beklemeye başladı.

HAYRANLARI ÇOK ÜZÜLDÜ

Üç Kız Kardeş dizisinde 3 sezon boyunca başrolde yer alan Özgü Kaya, çok başarılı bir kariyer süreci geçiriyor. Kanal D ekranında yayınlanan dizide Türkan karakterini canlandıran oyuncu, başrolü Berker Güven ile paylaşmıştı.

Ayvalık’ta yapılan çekimlerde yoğun bir süreç geçiren ve Üç Kız Kardeş projesindeki başarısıyla da kariyerinde çok önemli bir atılım yapan Özgü Kaya, şimdilerde yorgunluğunu üzerinden atmaya çaba harcıyor. Oyuncu yeni bir proje değil, dinlenme konusunda karar almış durumda.

Katıldığı davette konuşan oyuncu, “Sezonun ardından kendime gelmek, nefes almak, dinlenmek istiyorum” diye konuştu.



Tatil planlarından bahseden oyuncu yurt dışına gideceğini söyledi. Seyahat etmenin en büyük tutkularından birisi olduğunu ve yurt dışı gezileri planladığını anlatan Özgü Kaya, şimdilerde yeni bir proje arayışı içinde değil.

Aşk hayatının çok iyi gittiğini anlatan oyuncu, evlilik için henüz yaşının küçük olduğunu ifade etti.

“Kariyerime odaklıyım” diye konuşan oyuncu, şimdilerde bir evlilik gibi düşüncesinin olmadığını net bir şekilde anlattı.