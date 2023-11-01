Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu

Eşi benzeri bulunmayan görüntülere yer veren Gönül Dağı 112.bölüm fragmanına Selma’nın Taner’i savunmaktan asla vazgeçmemesi ve aynı şekilde Taner’in de ona karşı desteğini bir an dahi eksik etmemesi sosyal medyaya damgasını vururken seyirciler de çok şaşırdı

Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu

TRT1 Gönül Dağı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları en çok izlenen dizilerden biri olan Gönül Dağı dizisi yine herkesi çok ama çok şaşırttı.

112.BÖLÜM FRAGMANINDA AÇIĞA ÇIKAN GERÇEK

Yüreği tarifi mümkün olmayan bir sevdayla dolup taşan Selma’nın etkileyici sözleri Gönül Dağı 112.bölüm fragmanında ön plana çıktı. Taner’e karşı hem sevgisi hem güveni sonsuz olan Selma’nın yaptığı savunma izleyenleri kendine hayran bıraktırdı.

Selma, ‘İnanıyorum. Ve onun gözlerini görüyorum. O gözlerde yalan yok, ruhunu görüyorum onun orada kötülük yok. Bunca bedel ödenmiş sevgi de yalan olamaz. Hele onun kalbinde hiç olamaz’ deyip son noktayı koydu. Hakikatlerin geç de olsa farkına varan Taner’in ise, ‘İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatıma girdin öğretmen hanım’ sözleri içleri ısıtır.

Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu - Resim : 1

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını, Yahya Samancı’nın yönetmenliğini ve Emel Çokçalışkan’ın senaristliğini üstlendiği Gönül Dağı 112.bölümüyle 4 Kasım Cumartesi tarihinde saat 20:00’da TRT1 ekranında sıkı takipçileriyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI FİNAL NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisinin haziran 2024 tarihinde final yaparak ekrana veda etmesi bekleniyor. Dizi sezon boyunca en çok izlenen diziler arasında yer alıyor

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