Hasat başladı. Ancak dikkat edilmezse zehirlenme tehlikesi var...

Ispanak hasadı başladı. Ancak dikkat edilmezse ıspanak zehirleyebiliyor. işte uzmanların ıspanak zehirlenmesine karşı uyarıları

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Hasat başladı. Ancak dikkat edilmezse zehirlenme tehlikesi var...

Ispanak en faydalı sebzelerden. Hasat sonrasında iyice temizlemek gerekiyor. Ispanak iyi temizlenmezse zehirleyebiliyor

ISPANAK NASIL TEMİZLENİR?


haberciniz.biz'de aktarılanlara göre; Ispanağı suya tutarak temizlemeye çalışırsanız muhtemelen beliniz ağrıyacaktır. Onun yerine ilk olarak bir kaba su doldurun. İçine yarım su bardağı elma sirkesi ekleyin. Ardından yarım saat sirkeli suda ıspanakları bekletin. Sirkenin etkisiyle kumlar suyun dibine çökecektir. Aynı zamanda kimyasallar da ıspanaktan uzaklaşmış olur.

Hasat başladı. Ancak dikkat edilmezse zehirlenme tehlikesi var... - Resim : 1
Yarım saat bittikten sonra temiz bir kaba su doldurup ıspanakları oraya aktarın. Suda kum kalmayana kadar bu şekilde ıspanağınızı iki üç kez yıkayın. Tek tek yıkama yapmak yerine aktara aktara bu işlemi uyguladığınızda hem çok yorulmamış olursunuz hem de daha sağlıklı bir yıkama süreci geçirmiş olursunuz.

ISPANAK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Artan nitrar seviyesi sinir sisteminin zayıflamasına neden olur. Bu da beynin zayıflamasına zemin hazırlar.

Kişi ilk evrede bulanık görme ve aşırı mide bulantısı yaşar. Daha sonra motor hareketleri eksilir.

Kemik ve kas sistemindeki kalsiyum miktarını azaltan nitrat vücudun halsizleşmesine ve gereksiz ağrılar çekmesine neden olur.

Kusma ve bağışıklığın zayıflaması ile değişen vücut komplikasyonları yüksek ateşlenmeye ve şiddetli kusma ya da ishale neden olur.

Bozulan bağırsak florası sindirim sisteminin çökmesine ve kişinin hızla sıvı kaybetmesine yol açar.

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