Çiçek sineklerini yok etme tekniği! Çöpe atmadan önce mutlaka deneyin

Çiçek sinekleri çok rahatsız edici bir sorundur. Çiçeklere zarar verir ve çiçeklerin genelde solmasına da yol açarlar. Bu durum endişe verici olabilir.

ÇİÇEKLERİNİZİ KORUYUN

Çiçeklerde sineklerin oluşmasına yol açan bazı nedenler bulunuyor. haber7.com sitesindeki içeriğe göre; Çiçeklerin sineklenmesine neden olan faktörler sıralandı.

Çiçek sineklerini çeken bazı yaygın şeyler şunlardır;

Nemli toprak,

Çürüyen organik maddeler,

Aşırı sulanan bitkiler,

Lavaboda bekleyen kirli bulaşıklar,

Düzenli olarak boşaltılmayan çöpler,

Üzeri örtülmeyen meyveler,

Evcil hayvan atıkları



ÇİÇEK SİNEKLERİ OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?



Çiçek sineklerinden kurtulmanın en iyi yolu onların oluşmasını tam anlamıyla önlemektir. Bunun için bazı basit adımları göz önünde bulundurarak hareket ederseniz olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Çiçek sineklerinin oluşumunu önlemek için şu önlemleri alın:

Yeni bir bitki satın alırken çiçek sineği olup olmadığını anlamak için saksıya birkaç kez hafifçe vurun. Bu işlem çiçek sineklerini rahatsız edecek ve uçmalarını sağlayacaktır. Eğer vurduğunuzda uçuşan sinekler fark ederseniz alacağınız bitkiyi başka bir çiçekçiden almayı tercih edin.

Bitkilerinizi dışarıdan içeriye taşırken çiçek sinekleri olup olmadığını kontrol edin. Eğer çiçek sinekleri bitkinizi sarmışsa onu dışarıda tedavi edin ve evinize o şekilde geri alın.

Ev bitkilerinizin topraklarını değiştirmek için toprak satın alırken paketi güzelce inceleyin. Üzerinde olan küçük bir delik onu çiçek sinekleri yuvası yapabilir. Eğer pakette herhangi bir delik yoksa eve geldiğinizde paketi açın ve toprağı dikkatlice inceleyerek kontrol edin.

Evinize gelen yeni bitkileri diğer bitkiler ile buluşturmadan önce karantinaya alın ve bir süre gözlemleyin. Eğer çiçek sineği belirtisi göstermezse diğer bitkilerin yanına yerleştirebilirsiniz.

Uygun drenajlı saksı ve toprak seçimi yaparak bitkilerinizi aşırı sulamaya bağlı nemli kalmasını önleyin.

Bitkilerinizin bakımını sık sık yapın. Ölü yaprak ve çiçekleri budayın.

Çiçek sineklerinin yumurtlamalarını önlemek için bitkinizin üstte kalan toprak kısmını ince bir tabaka kum ya da diatom toprağı ile kaplayın.

ÇİÇEK SİNEKLERİNİ YOK ETME TEKNİĞİ

Çiçek sineklerini yok etmek ise sanıldığı kadar zor değildir. Gerekli önlemlerinizi aldıktan sonra çiçek sinekleri sorun olmaktan çıkacaktır.

Hidrojen Peroksit Uygulayın

Hazırlayacağınız tuzaklar çiçek sineklerinin uçuşanlarını yakalamanıza yarasada toprakta bekleyen yumurta ve larvalar için bir çözüm değildir. Bunun için bir kısım hidrojen peroksidi dört kısım suya karıştırarak bir karışım hazırlayın. Bitkinizin toprağını bu su ile yavaşça ıslatın ve suyun tamamen çıktığından emin olun.

Fotoğraflar: Youtube.com