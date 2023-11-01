'Maalesef' dedi ve ayrılık kararını paylaştı! Yalı Çapkını dizisine veda etti

Kısa bir süre önce Yalı Çapkını dizisinin ekibine yerleştirilen Cemre Gümeli, aldığı ayrılık kararını ve nedenini takipçilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu

APAR TOPAR VEDA ETTİ

Televizyon ekranlarının beğenilen oyuncusu Cemre Gümeli'nin Yalı Çapkını'ndaki macerası kısa soluklu oldu. Bir süredir 'Talih' karakteriyle projeye farklı bir renk katan Cemre Gümeli hikayesinin bittiğini duyurdu. Geçmiş dönemde Tatlı İntikam, Servet, Elimi Bırakma ve Bay Yanlış gibi projelerde oyunculuk yeteneğini sergileme fırsatı elde eden Cemre Gümeli Yalı Çapkını'yla yollarını resmen ayırdı.

Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda üstlendiği 'Meryem' karakteriyle iddialı bir çıkış yakalayan Cemre Gümeli sosyal medya üzerinden çarpıcı açıklamalara imza attı. Nedenleriyle birlikte veda sebebini izleyenlerle paylaşan Gümeli, "Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.

Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok merak etmeyin, yakın zamanda tekrar görüşmek istiyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.

YALI ÇAPKINI FİNAL İDDİALARI

Yalı Çapkını dizisi için erken final iddiaları gündemdeydi. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı. Yalı Çapkını dizisi kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek. Dizinin 2024 haziran ayına kadar ekranda olması bekleniyor